La Linterna (24/08/2021) de 20:00-21:00: "Te cuento una escena que viví yo"

Te cuento una escena que viví yo, en primera persona hace años, en uno de mis viajes a Afganistán. Tres mujeres afganas presentaron su candidatura a las elecciones locales en Qal i Naw y nos explicaron, como pudieron, su programa electoral a cara descubierta. Recuerdo que una de ellas incluso llevaba una tímida raya de rimel en los ojos. Estábamos en un patio de la base española ante los mulás y con nuestros militares como padrinos y... guardaespaldas. Al término del acto, cuando el patio se despejó de soldados y curiosos, las tres candidatas recogieron sus cosas y antes de salir a la calle... sacaron de bajo sus sillas tres burkas y volvieron a humillación para que nadie las reconociera al salir de la base. Y tuve la impresión de que aquello fue un pequeño teatrillo... con todo el mérito... pero que la realidad de esas mujeres estaba fuera. Nos quedamos comentando y ellas tres , enfundadas en su prisión azul del burka salieron ocultas para que nadie las reconociera. De ser así, el castigo: Ser lapidadas. ¿Te imaginas lo que van a vivir esas y millones de mujeres en Afganistán desde ya... y no te cuento a partir del 31 de agosto? 1.- El burka es símbolo de la humillación de la mujer. La primera vez que vi en Kabul a un grupo de mujeres bajo sus burkas me llamó la atención que no supe distinguir si eran ancianas o niñas tras su primera menstruación. 2.- El factor tiempo. ¡Ojo! Al futuro de la seguridad mundial con los talibanes en el poder. Para ese terrorismo... el factor tiempo no existe. Les da igual atentar mañana, dentro de un año o dentro de 5. Su plazo es la eternidad y los nuestros... las próximas elecciones.3.- Si tu fueras un cubano o un venezolano... ante el futuro... ¿te fiarías de este Estados Unidos y de esta Europa tras el desastre en Afganistán? 4.- Hablando de confianza... ¿Tu te fiarías de estos talibanes que aparecen como más sensatos, según China y Rusia? 5.- Si tu fueras uno de esos afganos que huyen con lo puesto. Si fueras una de esas mujeres... ¿Qué harías? Yo haría lo mismo que ellos. Huir. 6.- Quiero recordar un cartel que vi estos días atrás en Cádiz. El partido del Kichi, franquicia de Podemos público este mensaje: "El odio hacia las mujeres es universal. Y lo ilustraba con un mural de Andalucía y otro de Afganistán". No se puede ser más... mentiroso, ni falso. No sé puede manipular más. 7.- Atención al comercio del litio afgano hacia China y a las exportaciones de heroína en aquel país hacia nuestro mundo. 8.- La huida y la evacuación de unos cuantas familias desde Kabul es un absoluto fracaso. 9.- Y se acerca la conmemoración del 11 S. Veinte aniversario de la matanza de las torres gemelas. Un aniversario que va a resultar... patético. Y hasta vergonzoso. Y 10... MI POSDATA.- Ayer comentamos la labor de los militares y policías en Kabul en medio del caos. Hoy me quiero detener en los diplomáticos españoles. Empezando por Gabriel Ferrán, el embajador cesado que ha decidido seguir en su puesto y siguiendo por Paula Sánchez, la primera diplomática, joven, muy joven que sigue con su trabajo en el centro del infierno.