La Linterna (23/08/2021) de 21h a 22h: "España casi 24.000 casos y 301 muertos durante el fin de semana"

Hace un par de horas llegaban 260 afganos al aeropuerto de Torrejón huyendo del régimen talibán.. Bueno, pues más de 350 migrantes han llegado a España desde el domingo en cuatro pateras interceptadas en Canarias y Cádiz.. Ojo.. en un momento te hablo de ello pero antes te cuento lo último sobre el coronavirus..





España casi 24.000 casos y 301 muertos durante el fin de semana.. Sanidad registra un ligero empeoramiento en las hospitalizaciones, pero la incidencia acumulada ha bajado 28 puntos desde el viernes... En cualquier caso hay que seguir siendo muy responsable.. La situación sigue siendo muy complicada.. Para que te hagas una idea, las Unidades de Cuidados Intensivos se encuentran ocupadas al 20,04% por pacientes de Covid-19.. Te recuerdo que según el propio Gobierno con este dato estamos en riesgo alto..





Por lo demás el debate del día se centra en la conveniencia o no de inocular un tercer pinchazo.. Israel ya lo está haciendo.. Francia o Alemania quieren ponerlo en marcha a partir del mes que viene pero para ello necesitan la autorización de la Agencia Europea del Medicamento que de momento no se pronuncia.. En La Tarde de COPE, la doctora Eva Martínez Cáceres, responsable del Servicio de Inmunología del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, considera que ese tercer pinchazo no está justificado