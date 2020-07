Aunque parezca mentira, podría ser peor. Nos referimos a los brotes de contagio que estamos sufriendo. Podríamos volver a la casilla de salida. Al confinamiento. Y hay quien no lo entiende. Por eso, COPE ayuda a explicarlo. Jon Uriarte, que logró explicara un sobrino adolescente que no por salir un sábado no se acaba el mundo, nos acompaña para explicarlo.