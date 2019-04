Como cada miércoles hablamos de familia en 'La Linterna'. Siempre nos acercamos a cuestiones que seguro que te interesan. Las nuevas tecnologías suponen un plus añadido en la educación, pero la convivencia entre padres e hijos se complica. Lo publica 'El País': ''Los hijos de los 'mandamases' de Silicon Valley van a colegios donde no ven un ordenador hasta secundaria''.

Esos padres siguen el método Waldorf dónde se trabaja de una manera muy particular, en concreto hasta los 14 años no utilizan ningún tipo de tecnología. Otra curiosidad es que estos padres solo contratan niñeras que firmen el compromiso de no usar dispositivo móvil cuando están cuidando de sus hijos. Está claro que ven una amenaza la barra libre de tecnología. Nos preguntamos: ¿Hay patologías relacionadas con las TICS? María Salmerón es pediatra del hospital La Paz. ''Sí que están aumentado. Muchas de las cosas que estamos viendo relacionadas con las nuevas tecnologías realmente están relacionadas con el mundo real''.

María explica que acciones como compras, que se convierten en compulsivas y el acoso escolar parece oculto. No es así, simplemente que se realiza a través de Internet. Nos hace replantearnos que los que sufren este tipo de problemas son cada vez más pequeños. ''Los padres no son conscientes o no saben que el impacto que tiene la tecnología es desde nacimiento''. María nos cuenta que los últimos estudios científicos dicen que los niños menores de 2 años deberíamos evitar, en la medida de lo posible, el uso de pantalla. Debería ser el mínimo imprescindible por no decir ninguno.

La doctora Salmerón nos ha explicado como pueden ser los síntomas de una dependencia de las nuevas tecnologías. ''Puede ser que los notes tristes o evasivos. Llévarlos al pediatra es la mejor opción''.