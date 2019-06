Adolescencia y violencia de género

Como todos los miércoles, hablamos de familia en 'La Linterna'. La violencia machista es algo que está muy presente en la sociedad. Esta semana hemos conocido las cifras del primer trimestre del 2019 que siempre hace públicas el observatorio de violencia de género del Consejo General del Poder Judicial. Han aumentado las denuncias, pero nosotros queremos quedarnos con un dato que afecta directamente a los menores. Han aumentado las denuncias en chicas y en chicos menores de 18 años, tanto víctimas como culpables.

Educar en el respeto pasa a primera estancia en la familia. Lo que vemos es lo que se nos queda. Un padre y una madre que se respetan delante de los hijos es el mejor ejemplo, aunque la realidad es que no es siempre así. Nieves Lara es psicóloga de la Fundación Casanova y trabaja con chicos sobre las relaciones de pareja y como llevarlas en un entorno positivo. ''Lo que más cuesta es que ellos puedan ser conscientes de que el sistema en el que vivimos también le está afectando a ellos''. Nieves nos explica que cuando trabajan con ellos lo primero que tratan de ver que tipo de relación tiene y cómo se desenvuelve.

''Hay muchos chicos que te vienen y te dicen: ¿cómo no me he dado cuenta?''. Muchas chicas llegan a la Fundación después de muchos años de relación tóxica. Saben que algo no les encaja bien, pero creen que así funcionan las parejas y lo dejan pasar.

A veces llegamos a pensar que este tipo de asuntos solo pasan en entornos marginales y no es así. Esto se da en todo tipo de vidas, porque la violencia de género no entiende de edad, ni clases. Nieves nos cuenta que cuando atienden a las familias el primer sentimiento es el de culpabilidad. ''Yo siempre les pido a las familias que reconozcan si han tenido errores''. Ella aconseja en escuchar a los menores cuando viene con un cotilleo de otra pareja. Ese es el momento para hablar del tema y preguntarle que le parece.