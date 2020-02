Pablo Iglesias se lleva un 'zas' por "dar lecciones tras impedir la comisión de investigación sobre Baleares"

Al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias.

Ayer tuvo actuación. Bueno, de hecho lleva de gira desde que asumió el cargo. Actúa con los agricultores, en la mesita de diálogo, en el salario mínimo… No hay fiesta en la que no haga bolos.

Pues la de ayer fue en el Congreso de los Diputados, de telonero de Sánchez. El tema central de la performance fue el presunto abuso a menores tuteladas en un centro de Baleares. Ya saben que allí, todo lo público depende del PSOE y de Podemos; o sea, como en Moncloa. Abrió el espectáculo diciendo que hay cuestiones en las que “por salud democrática sería deseable que no se produjera disputa política”. Claro, la gente pensó que era un chiste y se rió. Pues resulta que no. Escuchen:

Vamos a ver, Pablo. Pero ¿por qué sobreactúas? Para hablar de repugnancia moral, no tienes ninguna necesidad de forzar. Fíjate lo que te digo: con esas formas, Pablo, pierdes la razón. Mira: negocio con gobiernos que violan los derechos humanos, explotación de las necesidades y miserias de la gente, colocación de la pareja aprovechando el cargo… Si es que tienes toda la autoridad para hablar de repugnancia moral y no necesitas ponerte así. Hazme caso.

Otra cosita. La oposición ha pedido una comisión de investigación para aclarar si hay o no responsabilidades institucionales. Decir que se utiliza a niñas prostituidas para obtener rentabilidad política es moralmente repugnante. ¿Ves como te sale solo? Y oponerse a la comisión es moralmente repugnante. ¿No te das cuenta de que no necesitas dar voces?

Por cierto. Al oponerte a esa comisión de investigación, has sido tú quien, hasta el momento, ya ha obtenido la rentabilidad política que da… que no se hable del tema en el Congreso. Ahí has estado fino.

Así que, por dar lecciones de repugnancia moral tras impedir una comisión de investigación sobre las menores presuntamente prostituidas en Baleares, el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, se lleva un …