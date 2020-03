Montero, 'zas' por "asegurar que el Gobierno se opone a indemnizar a la familia de Couso por razones técnicas"

Julio César Herrero ha dedicado su 'zas' de este miércoles a la portavoz del gobierno, María Jesús Montero.

Ayer explicó las razones por las que el Gobierno ha recurrido la decisión de la Audiencia Nacional para que el Estado indemnice con 182.000 euros a la familia del cámara, José Couso. Bueno, lo de las razones… Igual me he venido arriba. Escuchen.

Audio

Vamos a ver, María Jesús. Escucha. Escúchame un momento. Si empiezas la respuesta diciendo que no conoces el escrito, ¿me quieres explicar por qué te pones a defender la postura del Gobierno, si no tienes ni … idea? Es que queda muy sectario. ¿Sabes lo que te quiero decir, María Jesús? Lo que deberías responder es que, hasta que no conozcas el recurso, no te vas a pronunciar, porque sería imprudente o temerario. Aunque lo ideal habría sido que lo conocieras antes de abrir la boca…ante los medios.

Así que dices que las razones serán técnicas, ¿eh? Pues no, Maria Jesús. Tu compañera, la ministra de Exteriores, González Laya -que conoce el recurso y parece que no te lo pasó- explicó, precisamente ayer también, que el Gobierno se opone a la indemnización porque la sentencia -cito- “transforma el derecho de protección consular en casi una obligación del Estado de atender cualquier petición de cualquier español en el extranjero". Bueno, era un periodista, que estaba trabajando, y en una zona de conflicto. Casi que, de entre las dos respuestas, prefiero la tuya.

Así que, por asegurar que el Gobierno se opone “por razones técnicas” a la indemnización a la familia del cámara José Couso, cuando es falso, al tiempo que reconoce que no ha leído el recurso del propio Ejecutivo, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se lleva un… ¡Zas en toda la boca!