María Jesús Montero se lleva un 'Zas' por decir que Ábalos no mintió sobre su encuentro con Delcy Rodríguez

A la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Esta mujer que en vez de darte los buenos días te los azota recibió no pocos halagos cuando Sánchez la designó portavoz. Para no pocos analistas tiene el perfil ideal: en lugar de hablar, ametralla; y en vez de realizar intervenciones equilibradas, pausadas, prefiere desplegar una vehemencia como si le fuera la vida en ello. Que será porque está muy convencida y entregada a la causa. Pero bueno, si el gurú le ha dado el visto bueno será porque es muy buena.

Ayer tuvo actuación. Y le tocó explicar, o lo que fuera, el Ábalos Gate. Aclaró que lo de la crisis diplomática era porque si Delcy entraba iban a tener que echarla. Así que esta mujer venía con ganas de marcha y Ábalos le dijo que… era muy tarde. Pero lo más grande fue la explicación de las mil y una versiones abalenses. Son 30 segundos, pero es que no respira. Escúchenla en su esplendor.

Audio

Vamos a ver, María Jesús. ¡Qué arte tienes! Así que estos asuntos se llevan con discreción y por eso Abalos trasladó una información reducida. ¡Qué grande! Discreción, ¿para qué? Si esto se conoció tres días después de que se produjera… Y no, María Jesús. Ábalos no dio una información reducida; dio una información falsa, porque mintió. Y dices que el ministro fue ampliando la información según le hacían preguntas. Pues tampoco. Ábalos se fue defendiendo según se le preguntaba e incurriendo en una cadena de contradicciones. Por eso has tenido que salir tú a poner la guinda.

Así que por afirmar que Ábalos no mintió, que dio toda la información que se le solicitó y que lo hizo con discreción, tres días después de que ocurriera todo, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se lleva un… ¡Zas, en toda la boca!