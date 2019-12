Marcel Mauri se lleva un 'Zas' por sus declaraciones sobre el número de catalanes que han sido "represaliados"

¿A que éste no sabes quién es? Pues arranca una nueva entrega de Intelectuales por la República proclamada pero no implementada de Cataluña. Hoy, nuestro protagonista es Marcel Mauri. Es vicepresidente de Omnium cultural. Pero esto no es lo más importante. Lo relevante es que profesor de Historia del Periodismo y, ojito, de Ética Periodística en la Universidad Pompeu Fabra. Ahí es nada.

Pues ayer reunió a un grupo de periodistas y les puso un vídeo. Una nueva obra de… de Sit and Talk Producciones Independentistas. Inquietante lo que cuenta Omnium. Si Iceta se puso el otro día a contar naciones, éstos se han puesto a contar … represaliados. Desde el flashmob del 1 de octubre hasta hoy, a Mauri le salen 2500. Como te lo estoy contando. Bueno, escucha el vídeo. Es terrible, Angel.

Vamos a ver, Marcel. Que tú eres profesor de ética periodística y sabes que no está bien ni dar datos que no son ciertos, ni mezclar las cosas ni jugar con las palabras. Que España es como Corea del Norte ya lo sabíamos. Pero creo que se te ha ido la mano, porque a los que han cometido un delito les has sumado los que lo han podido cometer. Están siendo investigados pero todavía no les han hecho nada, Marcel. Y luego también has metido a 1396 heridos. Vamos, como en la guerra eh. ¿No habrá un informe de la Cruz Roja? Porque esto nos ayudaría mucho. Y otra cosita: que hablas de 18 personas investigadas por clonar webs cerradas. Hombre, Marcel, que si las han clonado porque estaban cerradas no lo podemos decir así…

Así que, por afirmar que más de 2500 catalanes han sido “represaliados” por el “estado español”, el vicepresidente de Omnium Cultural, Marcel Mauri, se lleva un …¡Zas! ¡En toda la boca!