Juan María Cornejo se lleva un 'Zas' por acusar al gobierno de Moreno del deterioro de los servicios públicos

¿Sabes quién es… éste? Pues un maestro de educación primaria. Bueno, en realidad sólo ejerció de maestro ocho años. Hasta los 32. Luego empezó a empalmar cargos en el PSOE de Andalucía (delegado de medio ambiente, director de medio natural, de política interior, senador, diputado…) … y hasta ahora, que tiene 64 tacos. Es el secretario de organización de los socialistas andaluces. Pues ayer habló con Europa press y, para empezar el año, culpó al gobierno andaluz del deterioro de los servicios públicos. Dijo que Moreno se había comprometido a crear cien mil puestos de trabajo y que mintió. Y es que, Juan María Cornejo está muy, muy preocupado. Escucha.

Audio

Vamos a ver Juan María. Así que los del PP y los de Ciudadanos sólo miran por el retrovisor. Porque claro, lo suyo sería darse un golpe y hacer como que 40 años del PSOE en el gobierno no hubieran pasado. Pues seguro que hay millones de andaluces que les habría gustado. Dices que los populares usan la junta para mentir. Pues si lo hacen no está bien. Pero puestos a elegir entre la inmundicia, entre mentir y robar 680 millones de euros, pues que mientan, ¿no? Y dices que mintieron porque no han creado los puestos de trabajo prometidos. Hombre, que llevan un año… Ya verás cuando se empiecen a quedar en la calle los de los chiringuitos… Pero los asesores a dedo, se salvan. Enhorabuena.

Así que, por asegurar que el gobierno andaluz, que lleva un año, es el responsable del deterioro de los servicios públicos, y no el que estuvo 40, el secretario de organización de los socialistas andaluces, Juan María Cornejo, se lleva un…¡Zas! ¡En toda la boca!