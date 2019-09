José Luis Ábalos se lleva un 'Zas' por acusar a otros partidos de robar votos al PSOE

Al ministro de Fomento, en funciones, José Luis Abalos. Ya saben que él es muy fan de Sánchez; incluso desde su etapa de conductor de coche buscando votos. Conductor Sánchez; no Ábalos. Y que tiene un perfil muy versátil. Tanto te dirige un ministerio como te organiza un partido, te hace de portavoz o se pone a negociar. Muy completo. A él le toco vender el invento del gobierno de cooperación: ¡hasta explicó lo que era!, lo que no deja de tener su mérito sobre todo porque no existe semejante cosa.

Cuando habla tiene un desparpajo notable; lo que hace que sus intervenciones sean muy entretenidas. Y ayer le tocó empezar a contar la historia que se ha inventado el PSOE para las próximas elecciones. A ver, que todos los partidos se inventan una eh. No se crean que es una cosa de los socialistas. Y han optado por dar pena; por si no la habían dado ya.

Vamos a ver, José Luis. ¿En serio no se os ha ocurrido otra cosa? Es que lo de que te roben el voto pues en más propio de otros sitios, donde se producen cacicadas o qué se yo, con regímenes un poquito autoritarios y eso… José, nadie os ha robado los votos. Sigues teniendo los mismos que tenías el 28 de abril.

La cuestión es ¿qué habéis hecho con ellos? A ver, que si se trata de ir de víctima de una injusticia planetaria igual deberíais darle una vuelta al guion o unas cuantas. Así que, por afirmar, sin reírse, que todos los partidos han robado el voto al PSOE, el ministro de fomento en funciones, José Luis Abalos, se lleva un....Zas!