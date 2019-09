Jordi Sànchez se lleva un 'Zas' por “manipular el concepto de desobediencia civil”

Después de constatar el fracaso del invento del derecho a decidir; que ya se les ha olvidado y ya hablan del derecho a la autodeterminación; después de ver que lo de ‘España nos roba’ ya suena a prehistoria; y después de alguna trola más, ahora se ha metido en otro charco. A ver si así consigue subir el ánimo a la cada vez más menguante tropa.

El día 5 de septiembre, Torra adelantó que llamaría a la desobediencia civil si la sentencia del procés no era absolutoria. El viernes pasado, Jordi Cuixart reivindicó la desobediencia civil para conseguir la república catalana. Lo dijo en TV3. Esa cadena también entrevistó a Jordi Sànchez. ¿Cuándo? Pues también el viernes. ¿A que no adivinan lo que dijo? Pues que la desobediencia civil es la vía para alcanzar lo que se proponen. Incluso puso un ejemplo: Dijo que "si 100 ciudadanos no pagan los impuestos al Estado seguro que estos tendrán un problema, pero si lo hacen 300.000 personas, el problema lo tendrá el Estado”.

¿Estás seguro, Jordi? Vamos a ver… dos cositas. No pagar impuestos no es un ejercicio de desobediencia civil salvo que se considere que el pago de impuestos es una norma injusta. Y aquí lo que se discutía no eran los impuestos sino el derecho de autodeterminación. Ya estamos engañando un poco dando el cambiazo. Y dos: una característica fundamental de la desobediencia civil, es que quien la practica debe ser consciente de que comete un delito y estar dispuesto a asumir las consecuencias. Y no quejarse. Henry David Thoreau, un libertario del siglo XIX, que es el padre de la desobediencia civil dijo: “Bajo un gobierno que encarcela a alguien injustamente, el lugar que debe ocupar el justo es también la prisión”.

Así que, por manipular ahora el concepto de desobediencia civil después de haberlo hecho con el del derecho a la autodeterminación, el dirigente de Junts per Cat, Jordi Sànchez, se lleva un …¡Zas! ¡En toda la boca!