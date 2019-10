Joaquim Torra se lleva un 'Zas' por “ asegurar que siete tipos con explosivos no son violentos”

Ya saben que la Guardia Civil ha detenido a siete individuos por pertenencia a banda armada, por tenencia de explosivos y por conspiración para cometer cosas malas. Los siete pertenecen a eso que llaman comités de defensa de la república. Los que tienen que apretar y vaya que si lo iban a hacer. Pretendían ocupar el parlamento, bloquear autopistas, boicotear infraestructuras de comunicación.

Ayer el presidente de la Generalitat se fue a la cárcel de Lledoners. Bueno, en realidad, se quedó en frente, tentando la suerte. Tenía un acto de Junts per Cat y dijo esto.

Vamos a ver, Quim. ¿Te puedo llamar Quim? No serás un presidente capaz ni un político hábil pero hay que reconocer que eres coherente. Mantienes que los siete están en la cárcel por independentistas y no por tenencia de explosivos y conspiración para atentar. Claro. Como con Junqueras y compañía. Están en prisión preventiva por ser independentistas y no por haber cometido presuntamente varios delitos.

Dices que no puedes condenar lo que no existe. Claro. Por eso no te querellas contra el que presunto terrorista que ha dicho que tú estabas al tanto de todo.

Y para acabar. Dices que no vas a consentir que se haga un relato que mantenga que el independentismo es violento. Pues mira tú qué cosas. Millones de personas y varios tribunales tampoco consienten que se mantenga el relato de que España es un estado represor que viola los derechos humanos. Cuantas vueltas da la vida eh.

Así que, por asegurar que siete tipos con explosivos no son violentos y que están en prisión por ser independentistas, el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, se lleva un…¡Zas! ¡En toda la boca!