Irene Montero se lleva un 'zas' por "renegar ahora de cobrar tres SMI y proponer cobrar todo lo que puedan"

Julio César Herrero ha propinado su 'zas' de este martes a la número dos de Podemos, Irene Montero. Dice así.

Irene Montero ha explicado por qué a ella y a su pareja, que es el número 1, se les ha ocurrido ahora que los dirigentes de Podemos puedan acumular todos los cargos posibles – o sea, ellos dos- y por qué ahora cobrar como máximo tres veces el salario mínimo interprofesional ya no les parece decente. Escuchen la explicación, que es un bello ejemplo de surrealismo argumental.

Vamos a ver, Irene. ¿Por qué hablas tan rápido? ¿Por qué no respiras? Mira que te va a dar algo. Y, sobre todo, ¿por qué te repites? Entras en un bucle muy loco.

Así que, como hace dos meses se subió el salario mínimo 50 euros, hay cargos que han dejado de hacer donaciones al partido. Hombre, digo mujer, eso no está bien. Y entonces para solucionarlo a tu pareja y a ti se os ha ocurrido que lo mejor es que todo el mundo gane todo lo que pueda y que luego donen un porcentaje. Claro. Irene, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra?

Vosotros decidisteis limitar lo que debían ganar los cargos públicos porque os parecía que cobrar tres veces el salario mínimo era una cantidad digna y más que suficiente. Ganar más era obscenidad porque no lo ganaba la gente. Y con esto disteis una maravillosa lección de decencia moral. ¿Qué os ha pasado?

Si hay algún listo que no esté donando al partido lo que marcan vuestras normas, pues vais y se lo exigís. ¿No? Es que con esa excusa peregrina y surrealista, da la sensación de que lo que tú y tú pareja queréis, entre otros, es cobrar toda la pasta posible… y yo sé que no, porque vosotros sois muy del pueblo y no olvidáis de dónde venís.

Así que, por renegar ahora de que los cargos de Podemos cobren como máximo tres veces el salario mínimo y proponer que cobren todo lo que puedan, la número 2 de Podemos, Irene Montero, se lleva un… ¡Zas en toda la boca!