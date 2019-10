Irene Montero se lleva un 'Zas' por "hablar de conspiraciones que impiden a Iglesias acceder al Gobierno

¡Cuánto hace que no escuchábamos los análisis finos y las reflexiones de esta licenciada en psicología! Pues ha vuelto para hacer campaña. Y la va a hacer con él. Tiene mérito. No por hacerla con él, la campaña - digo- sino porque ya se tienen que organizar bien para no descuidar la que tienen montada en casa con tantas voces. En el partido, digo.

Pues estuvo de mitin y dijo algo verdaderamente sorprendente. Algo que sólo quien ve más allá es capaz de adivinar. La diputada se ha abonado a las teorías de la conspiración, como los de Vox, que también son muy dados a ver más allá. Les voy a ambientar un poco.

Vamos a ver, Irene. Tres cositas. Si ha habido cuatro elecciones en cuatro años es por la incapacidad de los políticos - tú y otros- para llegar a acuerdos que permitieran formar un gobierno estable. Dos. Te recuerdo que tú te pudiste sentar en el consejo de ministros en el mes de julio, después de que recibieras la bencion de Pedro. De Pedro Sánchez, digo. Pero quisiste apretar un poquito más, que era lo que esperaba el otro para decir quita quita. Y tres. Esos poderosos a los que te refieres se llaman votantes. Cuando esos poderosos quieran os sentaréis en el consejo de ministros y hasta en el consejo de estado.

Así que, por volver con la matraca conspiranoica de que son los poderosos quienes impiden que Iglesias entre en el gobierno, la diputada de Unidas Podemos, Irene Montero, se lleva un...¡Zas! ¡En toda la boca!