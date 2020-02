Hermelinda Vanaclocha se lleva un 'zas' por "no tener ni idea de que 2.500 valencianos habían viajado a Milán"

A la subdirectora general de Epidemiología de la Comunidad de Valencia, Hermelinda Vanaclocha.

Compareció esta semana en rueda de prensa para anunciar que se estaba valorando la posibilidad de contagio de algunos aficionados del Valencia que había ido la semana pasada a Milán a ver el partido de la Champios League. Escuchen.

Vamos a ver, Hermelinda. ¿Así que no te gusta el fútbol, eh? Mira. Dos mil cuatrocientos aficionados de Valencia viajaron a Milán a ver el partido. Lo menos relevante es que hayan ido a ver un partido o a comerse una mega pizza. Lo relevante es que 2.500 personas, fundamentalmente de la Comunidad a cuyo Gobierno representas, viajaron hace una semana a uno de esos sitios a los que las autoridades como tú recomendáis no ir. 2.500. En una situación de crisis, en donde el personal se está agobiando más de lo que debería, ¿no te parece un poquito irresponsable dar una rueda de prensa y reconocer que no tenías ni idea, cuando salió en todos los medios, porque es que a ti no te gusta el fútbol? Dos cositas más. El Valencia no fue a jugar EN EL Milán sino a Milán. Y, para la próxima, es bueno que ensayes la rueda de prensa porque esa actitud algo sobrada no ayuda mucho en situaciones como esta.

Así que, por reconocer que no tenía ni idea de que 2.500 aficionados de Valencia habían viajado a Milán, porque a ella no le gusta el fútbol, la subdirectora general de Epidemiología, Hermelinda Vanaclocha, se lleva un… ¡Zas, en toda la boca!