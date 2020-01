Camil Ros se lleva un ‘Zas’ por "pedir el indulto de Dolors Bassa, la ex consejera condenada por el procés"

¿A que éste no sabes quién es? Es el secretario general de la UGT en Cataluña. Pues esta mañana se ha pasado por los micrófonos de Cataluña Radio. Y ha hablado de Dolors Bassa, la ex consejera condenada por el proces y hermana de la que dijo el otro día que lo de la gobernabilidad de España le importa un comino.

Pues el sindicalista ha afirmado que la UGT va a pedir el indulto de Dolores, no de esos que vienen después según el rey. Y ha dado tres razones sólidas como pocas. La primera es porque también pertenece a la UGT y la quieren mucho. Este es el nivel. Escuchen la segunda.

Audio

Y, por si hacía falta alguna razón más porque, como ven, sobran los motivos, ahí va la tercera.

Audio

Vamos a ver, Camil. Te he presentado como líder de la UGT pero no sé si, para entender lo que dices, debería haber dicho que perteneces a ERC y que incluso fuiste líder de las juventudes del partido. Que no es algo malo, faltaría más: pero igual ayuda un poco. Mira. No digo yo que no haya razones para pedir el indulto; pero en ese caso deberías currártelas un poco más. Dices que si han hecho algo hay que encontrar soluciones. Sí, pero para que se vuelvan a cometer delitos.

Y esto de que la UGT va a pedir el indulto porque uno de sus cometidos es visualizar a las mujeres, ¿no te parece una utilización infame del feminismo y una manipulación lamentable de lo que significa este movimiento? Tú piénsalo.

Así que, por mantener que el sindicato pedirá el indulto de Dolors Bassa porque el sindicato trabaja para visualizar a las mujeres, el secretario general de la UGT en Cataluña, Camil Ros, se lleva un…¡Zas! ¡En toda la boca!