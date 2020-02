La alcaldesa de Vic se lleva un 'zas' por "pedir a los 'catalanes autóctonos' que no hablen castellano"

A la alcaldesa de Vic, Anna Erra.

Ángel, contigo siempre aprendo. Ayer a las siete de la tarde abriste el programa con ella. Pero creo que tus comentarios no estuvieron acertados. Mira, yo no quiero que se independicen. Este es un país maravilloso, lleno de gente impresionante. Y si se van… ¿qué hago yo? Ayer descubrí a esta… mujer. Hasta entonces no tenía ni… idea de que existía. Y me pareció fascinante. La primera edila – se dirá así ¿no? Que con lo del lenguaje inclusivo a veces me pierdo-. Da igual. Que la edila y diputada de Juuuuuntos por Cataluña, muy digna, leyó un discurso o algo parecido en el Parlament. Ojo porque lo leyó. O sea, que no improvisó, que lo tuvo que pensar antes, aunque no parezca que puede hacer semejante ejercicio . Escuchen:

Audio

Vamos a ver, Anna. Te juro por la República proclamada pero no implementada que no doy crédito. Mira, como la Generalitat. Lo de los catalanes autóctonos, para mí, es un descubrimiento. Yo antes solo usaba autóctono para hablar de animales y plantas. Pero veo que también para catalanes se puede utilizar.

Pero lo que me parece más revolucionario – y te juro que sigo flipando—es tu capacidad para identificar catalanes, por ahí sueltos, solo con mirarles a la cara. ¡Tú qué haces siendo alcaldesa con esas capacidades! Pero a lo importante. ¿qué rasgos físicos identifican a un catalán autóctono? ¿Tú cómo los reconoces? Es que mira. Hay un catalán en este programa. Y unos vascos y hasta un gallego. Y los he mirado un rato largo. Así, sin hablarles. Y soy incapaz de distinguir al catalán. Es verdad que este es defectuoso, como tú dices, porque cuando me ve cambia y habla en español.

¿Tú habrás escrito algo sobre esto? Porque esto sí justifica la independencia. De hecho, creo que justifica hasta el aislamiento… en algún centro para gente con capacidades como las tuyas.

Por cierto, ¿tu apellido se pronuncia Erra o Errá? A ver si la clave va a estar en el apellido autóctono…

Así que por pedir a los “catalanes autóctonos” que no hablen castellano a quienes “no parezcan catalanes”, la diputada de Junts perl cat y alcaldesa de Vic, Anna Erra, se lleva un… ¡Zas, en toda la boca!