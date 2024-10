Expósito, tajante con el caos en Renfe: "Es mucho más que una avería en un tren, es un símbolo del descontrol"

El caos en Renfe, un día sí y otro también, se ha convertido en un símbolo. Ya no son una serie de accidentes como este fin de semana y las consecuencias posteriores. No, no, no.

Es un símbolo del desgobierno, del descontrol, de los dedazos y de un desastre en la gestión absoluto. Mires hacia donde mires. Lo mismo le da a este Gobierno la "ley Txapote", que amnistiar de nuevo a los golpistas catalanes. A la vez que te clavan una manta de impuestos que van a llegar pasado mañana y si no al tiempo, a la vez no paramos de conocer más y más mierda en torno al caso Ábalos, Koldo, Aldama, Jéssica "20 minutos", Delcy Rodríguez... Es infinito y lo que queda.

Es mucho más que una avería en un tren, que un caos en Chamartín, en Atocha, que miles de afectados a Valencia, o miles de afectados, prácticamente, todos los días en los cercanías de Madrid, de Cataluña, o de las líneas de alta velocidad hacia el sur.

Es un símbolo. Todo empezó en estos años atrás con Ábalos/Koldo. Menudo tándem, en el Ministerio de Transportes. Luego siguió Raquel Sánchez por un breve periodo de tiempo. Sinceramente, vale más por lo que calla que por lo que contó, qué no sabrá. Y ahora Óscar Puente.

Mira la secuencia. De Ábalos y Koldo a Óscar Puente con sus chorradas en los tuits. ¿Qué puede salir mal? Quédate con la clave. Lo de Renfe es todo un símbolo.