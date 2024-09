Expósito señala la diferencia entre lo que dijo Sánchez al juez sobre Barrabés y lo que opinaba de él en 2021

Hemos pasado del elogio a Barrabés y sus compañías por parte de Pedro Sánchez al no le conozco de nada. Ojo, ante el juez.

Por fin hemos escuchado a Pedro Sánchez, bien es verdad que no es una declaración, es la no declaración ante el juez Peinado, el instructor del caso Begoña. Le pregunta quién es Begoña Gómez, puro trámite, y le pregunta si tiene alguna relación de amistad, parentesco, enemistad con Barrabés, el empresario amigo de la casa. Pedro Sánchez responde tajantemente, no. Tan breve como directo.

Bueno, pues como tenemos esta mala leche que tenemos los periodistas, hemos recurrido a la fonoteca, a la videoteca y escucha lo que dijo en Aragón en enero de 2021 el propio Pedro Sánchez sobre el grupo de empresas de Barrabés: Ojo, subrayo, lo he conocido, dijo, este grupo, sus proyectos, “en primera persona”.

Como dicen los clásicos, no hay más preguntas señoría. Y subrayo, en primera persona. Tres años después le preguntan: no. Es lo que responde al juez.