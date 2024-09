Expósito responde alto y claro al diputado que dijo que tienen "envidia" a Sánchez porque "está bueno"

Un tal Juan José Marcano, que seguro no te va a sonar de nada salvo en su casa, como decía mi padre, me he conocido en su casa a la hora de cenar. Juan José Marcano es diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid. Bien, pues este señor dijo, tan ancho, que los del Partido Popular tienen envidia de Pedro Sánchez por lo bueno que está. Te lo juro, ¿eh?

“Lo de Sánchez, Sánchez, Sánchez es envidia pura y dura. Y les entiendo, porque con lo bueno que está el presidente del Gobierno, no me extraña que sientan esta envidia tan asquerosa, porque jamás van a ocupar el lugar ni la posición que tiene el señor Pedro Sánchez”.

Claro, provocó una reacción delirante entre las risas de los de en frente, algunos de los propios, el bochorno y hasta los aplausos. Claro, la adoración al líder es de tal calibre que han perdido completamente el sentido del ridículo mínimo. Un diputado en un parlamento dice que el presidente del gobierno está muy bueno.

Un poco más y se pone a darse besos y que por eso le tiene envidia la oposición. Estamos locos. De verdad, ¿ese es el nivel? ¿De verdad este hombre cuando acabó se fue satisfecho? ¿Se le ocurrió a él solo? ¿Alguien se imagina que un diputado del PP dice algo así de Isabel Díaz Ayuso? ¿Te imaginas la que se habría leído en este país?

Pues a Pedro Sánchez le tiene envidia porque está muy bueno y porque nunca alcanzarán el lugar donde está Su Sanchidad llena de hermosura y tan guapo. Increíble, qué bochorno sin límite.