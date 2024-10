Expósito rescata la frase de Sánchez en 2015 que retrata el nuevo acuerdo con Bildu: "Y la oposición, a por uvas"

Ya no sé cuántas van, es la enésima cesión de Pedro Sánchez ante Otegi, del Gobierno, ante Batasuna y EH Bildu, como se llamen, da igual, son los mismos perros con distinto collar.

En esta ocasión han colado en el Congreso una reforma legislativa para beneficiar a 40 asesinos de ETA, si no más, entre ellos toda la cúpula de jefes, ojo, con la oposición en el Congreso que no se ha enterado de nada, que esa es otra.

Atención, Chapote, el del "que te vote Chapote", ¿Te acuerdas? Este va a salir libre en 2025, asesino de Gregorio Ordóñez, Mújica, Miguel Ángel Blanco, Buesa, López de la Calle, entre otros muchos. Gaddafi, rebajada la condena, mató al niño Fabio Moreno. Cantauri mató a Jiménez Becerril y a Ascen, su esposa, en Sevilla. Saldrán también John Mirena San Pedro, Balbino Sanz Olarra, Arregui Erostarbe, alias Fiti, el asesino de Luis Delgado, el niño, ¿Te acuerdas? ¿Cómo era aquello del "nunca pactaré con Bildu"? "Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar, con Bildu se lo repito, no vamos a pactar, si quieres lo repito otra vez". Bueno pues, Olarra Guridi, el asesino de Luis Portero y Muñoz Cariñanos, Vicario Setién, la Amboto, Amaya, así hasta 40, no hay límite.

El Gobierno a lo suyo, los etarras encantados... y la oposición a por uvas, sencillamente repugnante.