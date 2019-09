Expósito: "Pedro Sánchez, el salvador de la democracia española"

Hemos quedado como 'La Chata'. Como la mismísima Chata. Hemos quedado pa' el tinte en la sede de la ONU en Nueva York porque nada más y nada menos que el presidente del Gobierno del Reino de España ha confesado que no éramos, hasta hoy, una democracia plena.

Hasta la mañana de ayer, hasta que Pedro Sánchez no ha recalado en Naciones Unidas éramos aún un régimen post franquista. No sé si se ha dado cuenta pero su persona, el presidente del Gobierno le ha dado la razón a Torra, a Otegui, a Rufián, a Xavi Hernández y a Puigdemont. Porque hasta ayer la democracia española no era tal.