Expósito explica cómo nos manipulan: “Y al parecer, hasta cuela”.

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE’, analiza en su videoblog de este jueves la gran diferencia a la hora de atribuir las responsabilidades por los errores en la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus según el país y, especialmente, según la tendencia política del gobernante.

El comunicador empieza con estas palabras: “Mi amigo Pedro Antonio me pasa un chiste, la típica viñeta de Whatsapp, que es absolutamente ilustrativa. Dice algo así como: 'En Estados Unidos el culpable del desastre del coronavirus es Donald Trump. En Brasil es Bolsonaro. En el Reino Unido es Boris Johnson. En España es la oposición'.”

Expósito expone el argumentario que sostiene estas afirmaciones: “Resulta que en Estados Unidos Donald Trump, por sus excentricidades, por la lejía, por la luz, por mirar para otro lado, es el culpable del desastre. En Brasil el culpable es Bolsonaro por ser de ultraderecha, por ser exmilitar. Boris Johnson, porque está como una cabra, es el culpable en el Reino Unido del porcentaje de muertos.

Sin embargo, el periodista apunta que en España se señala en otra dirección en busca de responsables: “Aquí resulta que el culpable es la oposición. Y, si me apuras, Aznar, por sus políticas liberales. Rajoy, por los recortes al gestionar la crisis de ZP. Y, por supuesto, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Es impresionante cómo manipulan, ya no el lenguaje, ya no las fuentes, ya no las instituciones, cómo nos manipulan a todos con el mensaje. Y, al parecer, hasta cuela”.

Y concluye: “Somos únicos. Somos el país del mundo con más ratio de muertos por millón de habitantes. Somos el país del mundo con más porcentaje de sanitarios contagiados. Y somos el único país del mundo en el que la culpa no la tiene el gobernante -Trump, Bolsonaro o Johnson-, la tiene la oposición. Son unos genios”.