Expósito avisa con la desescalada: “El bicho no está muerto”

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE, dedica su videoblog de este jueves a hacer balance de estos meses en los que España ha vivido bajo el Estado de Alarma y a subrayar varias cuestiones que, según el comunicador, no deberíamos olvidar.

“Nos metemos en el verano tras tres meses de Estado de Alarma, algún día más. Para muchos han sido tres meses de confinamiento masivo, de reclusión domiciliaria, de Estado de Excepción. Sea como fuere, tres meses de los que no deberíamos olvidar tantas cosas. Entramos en el verano. Los que más suerte hemos tenido mantenemos el trabajo y habrá que compaginar ese empleo y esa recuperación con el horror de las colas del hambre. Esa va a ser la auténtica recuperación, la auténtica solidaridad, además del Gobierno, aparte de este Gobierno o a pesar de este Gobierno”.

Asimismo, Expósito recuerda la importante labor del personal de emergencias y de servicios esenciales durante los primeros meses de la pandemia: “Entramos en el verano. Como quien no quiere la cosa empezamos esto tapándonos con el edredón y terminamos poniendo el aire acondicionado. Y no deberíamos olvidar, por supuesto, a los cerca de 50.000 muertos, aunque el Gobierno los reduzca a la mitad de la manera más ignominiosa. No deberíamos olvidar por supuesto a nuestros héroes, desde los pijamas verdes, las batas blancas, los bomberos, policías, guardias civiles, repartidores, pilotos, cajeras, conductores, servicios de limpieza…”

“No deberíamos olvidar todo el pánico que se ha pasado en las UCI y tampoco todas las mentiras, todo el cinismo, todo el postureo político y todos los que se han aprovechado de esta pandemia para medrar y para implantar su 'revolusión'. No deberíamos olvidar tantas cosas”.

Por último, el periodista pide mantener la prudencia ante el coronavirus: “Un enésimo llamamiento a la responsabilidad porque el bicho no se ha ido. Aunque salgamos de la alarma, aunque hayan terminado estos tres meses de confinamiento, responsabilidad individual a pesar del Gobierno. El bicho no está muerto”.