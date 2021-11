El Gobierno catalán ha dicho abiertamente que no va a obedecer la sentencia del Tribunal Supremo sobre el español en la educación. Y no pasa nada. Hazlo tú. Tú que eres autónomo, tú que eres asalariado, tú que estás en paro, ni se te ocurra retrasarte en el pago de impuestos o decirle a la cara al inspector de Hacienda que no vas a cumplir con tus deberes tributarios.