Parece mentira, pero ya se nos ha olvidado todo, no nos acordamos de nada. No nos acordamos de la policía, no nos acordamos de los sanitarios, tampoco del confinamiento, del sufrimiento. Entre la manipulación, los mensajes, el hartazgo y la irresponsabilidad de tantos, ya no nos acordamos ni de los muertos, como si no hubiera pasado nada.