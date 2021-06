Ángel Expósito: "Gracias a Sánchez y su magnanimidad nos podemos quitar la mascarilla en el exterior"

Hacer debate nacional en primera línea política con lo de quitar la mascarilla en el exterior me parece un pasito más en el marketing infinito de 'Su Sanchidad', Pedro Sánchez.

Le reservan a él el mensaje. Da igual que sea en un foro de empresarios, en el Círculo de Economía. Lo importante es que sea Pedro Sánchez quien lance el mensaje. Quien nos diga a todos, poco más o menos, gracias a mi persona ya os podéis quitar la mascarilla. El problema es que hace un año, un poquito más, él mismo y su portavoz sanitario, Fernando Simón, ese que dice que no es lo mismo que se muera una persona de 90 años a una de 20, decían que tal vez ni siquiera era necesaria la mascarilla.

Un año después, gracias a él y su magnanimidad nos podemos quitar la mascarilla en el exterior. Eso sí, no ha visitado una residencia de ancianos, no ha visitado una UCI, no ha visitado unas urgencias, por supuesto no visitó ni un tanatorio ni una morgue, ni un Palacio de Hielo con todos los féretros allí, pero el anuncio de que nos quitamos la mascarilla lo hace en le Círculo de Economía de Barcelona. Todo sea por la magnanimidad infinita, todo sea por 'Su Sanchidad', todo sea por la loa al líder supremo. Qué marketing tan cutre. El problema es que tal vez cuela.