Las tres preguntas de Expósito con las que responde a la nueva carta de Sánchez: "Es muy fácil, ¿sí o no?"

Begoña Gómez, citada a declarar el próximo 5 de julio a las 10 de la mañana por el juez instructor Peinado en el caso de el tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Tal cual, llamada declarar como investigada. Era más o menos de prever que esto iba a acabar ocurriendo, de hecho pero Sánchez lo sabía, por eso la famosa carta a la ciudadanía de hace un mes. Y eso ha provocado que redacte otra carta a la ciudadanía, ahora diciendo que sigue.

Ya no tiene que reflexionar ni irse hablar con el Rey para decirle que continúa, ya nos lo ha dicho a todos. Vamos a ver, esto es muy sencillo, es responder 'sí' o 'no' a tres preguntas muy concretas.









Una. ¿Las cartas de recomendación de Begoña Gómez las habría escrito y firmado si no fuera su marido el presidente del Gobierno? ¿Sí o no?



Dos. ¿Las empresas recomendadas por Begoña Gómez obtuvieron posteriormente a la recomendación beneficios, ayudas, subvenciones y programas europeos¿ ¿Sí o tampoco? Es así de sencillo.



Tres. ¿Es verdad o es mentira que Begoña Gómez firmó esas cartas de su puño y letra?



Ya está, no hay más películas. Ni fachosfera, ni lo ultraderecha, ni los medios, ni los jueces, ni el montaje, ni el fango. Sí o no. Ya está. Lo demás es ruido, es hacerse la víctima y es no ser consciente de que en este país todavía (no sé por cuánto tiempo) quien manda son los jueces. Sí o no.