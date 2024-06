Sánchez publica una nueva carta calificando de "zafio montaje" la acusación a Begoña Gómez

Sánchez publica una nueva carta a la ciudadanía calificando de “zafio montaje” la acusación a Begoña Gómez: “Tratan de interferir en el resultado electoral”. En la misiva, en la que asegura que su horizonte "permanece inalterable", en contraposición con su carta de abril, explica que la citación a declarar de su mujer el próximo 5 de julio "se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo", algo que para el presidente "resulta extraño".

"Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado", subraya el líder del Ejecutivo.





Sánchez hace estas consideraciones en una nueva carta a la ciudadanía después de que el juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid haya citado a declarar en calidad de investigada a Begoña Gómez el viernes 5 de julio en la causa abierta por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.

