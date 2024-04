Expósito prevé el escenario político en el País Vasco tras las elecciones del domingo: "Se admiten apuestas"

Tras las elecciones vascas del próximo domingo, más de lo mismo. Se admiten apuestas. Y no me refiero solo a que el PNV seguirá gobernando con su lehendakari y con el apoyo del PSOE, es que me da igual el resultado. Porque a ninguno de los actores intervinientes le conviene cambiar un ápice nada. A saber, Pedro Sánchez seguirá en Moncloa tan pichi gracias a un PNV que, no lo olvidemos, fue quien traicionó a Rajoy para que Sánchez llegara a la Moncloa, no hace tanto.

Los de Bildu, aunque sean los más votados (cosa que habrá que esperar) van a seguir en Pamplona, gobernando en Navarra e influyendo en el Congreso de los Diputados. Y a partir de ahí, todos contentos. Con Yolanda Díaz y los de Podemos encima sumidos en la más absoluta de las miserias. Así que no va a cambiar nada.

Por cierto, todo este debate de si ETA es un grupo armado, que dijo el impresentable este de Bildu, o si fueron terroristas, asesinos asquerosos, es lo de menos. Es un debate cínico, porque a todos les da igual. Lo importante es: uno, seguir en la Moncloa, los otros seguir en la Lehendakaritza, y los de Bildu preparando, labrando, trabajando a la juventud vasca para cuando toque. En cuatro o en ocho años.

El domingo hablamos.