Expósito: "Todo indica que también se va a olvidar la conexión rusa del procés, que también se va a amnistiar"

Hablamos poco los periodistas en general de un aspecto este del procés, de Puigdemont, de la amnistía, de Pedro Sánchez... De un aspecto fundamental y que está pasando bastante desapercibido. Me refiero al famoso tema de la conexión rusa, aquel apoyo que, a cambio no se sabe de qué, de Putin y sus enviados le prestaron a Puigdemont y a sus enviados.

Esos técnicos en pirateo, en informática, en redes, en liarla parda y en desestabilizar que apoyaron desde la fontanería a los amigos de Puigdemont para poner en marcha el 1 de octubre. De hecho, hace unos meses el Parlamento Europeo, con el voto del PSOE a favor, apoyó por una amplísima mayoría investigar el asunto. Que parece una evidencia ya. Las conexiones, los enviados...

Bueno pues todo indica que eso también se va a olvidar, que también se va a amnistiar. No somos conscientes, ya no digo los periodistas, que también. No somos conscientes de la importancia que tiene para Europa, para nuestro mundo, el tema de las relaciones con Putin. Puigdemont y los suyos de la mano de los espías rusos para montar el procés y nosotros amnistiándoles. No te lo pierdas, eh. Es un tema muy interesante, que no se nos escape. La conexión rusa del procés.