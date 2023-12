La frase de José Mota con la que Expósito define la reunión entre Feijóo y Sánchez: "Ya lo decía en su sketch"

Sobre la reunión de Sánchez con Feijóo. Se podía hacer este videoblog con la reunión de Sánchez con Aragonès en Barcelona o la reunión de Bolaños con el presidente del Supremo... Me fijo en la de Sánchez con Feijóo. Ya lo decía José Mota en su sketch: “si hay que ir se va, pero ir pa na...” Algo parecido.

Opinión personal: yo creo que Feijóo tiene que ir a la reunión en el Congreso por la mañana temprano y durará 10-15-45 minutos. Luego que nos cuente todo con pelos y señales, partiendo de la base de que Sánchez nos mentirá, no contará una milonga, pero deberíamos saber lo más posible la verdad. Si hay que ir se va, pero ir pa na...

El problema de fondo es que si esto fuera Alemania, que no lo es, y nosotros fuéramos alemanes, que no lo somos, PP y PSOE, PSOE y PP, llevarían años gobernando juntos, en función de quién resultara el más votado. Pero no. En su tiempo el PP se vendió a Pujol y Arzallus y degenerando, degenerando, nos hemos acabado vendiendo a Puigdemont, con Sánchez y con Otegui. Así es como estamos. Ese es el problema de fondo. ¿Reunión de mañana? Vale. Hay que hacerla. El problema es que Sánchez ha elegido para gobernar a Puigdemont, a Otegi y a Pablo Iglesias o Yolanda Díaz, que da exactamente lo mismo. Ese es el tema.

