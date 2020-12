Expósito, sobre la polémica del 'Olentzero': "¿Se puede estar más enloquecido por el nacionalismo?"

Desde la Fundación Villacisneros me reenvían una carta que el "Olentzero y Mari Domingui" han enviado a los niños de Lejona (Vizcaya). Para ello el carbonero y su pareja han utilizado los servicios (ya me entiendes) del ayuntamiento de Lejona.

Recordemos: El "Olentzero" es un carbonero que, según la tradición vasca, baja del monte durante la Nochebuena y Navidad para repartir regalos a los niños.

Pues bien. En esa carta, el "Olentzero" dice que debe tirar de las orejas a los niños del pueblo porque suelen escribirle las cartas en castellano aunque saben euskera.

Y ¡Ojo! advierte que les cuesta mucho entender el idioma español --a pesar de que la carta está escrita en perfecto castellano-- y que si no la escriben en Vasco es posible que no la entiendan y que, por lo tanto, no podrían satisfacer sus ilusiones.

Dicho de otro modo: Desde el ayuntamiento de Lejona (PNV) el "Olentzero" avisa: O los niños envían la carta de juguetes en euskera... o puede que se queden sin regalos".

¿Se puede estar más enloquecido por el nacionalismo? ¿Es posible caer más bajo al utilizar a los niños para esto?

Pues sí. Seguro que sí se puede caer más bajo. Esperemos al siguiente chantaje.

PP denuncia la carta de PNV a niños de Leioa "amenazándoles sin regalos si no escriben en euskera" al Olentzero

La presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González, ha denunciado este viernes "la carta que el PNV ha enviado a los niños de Leioa amenazándoles de que, si no escriben en euskera al Olentzero, se quedarán sin los regalos que desean".

En un comunicado, González ha explicado que "el equipo de gobierno formado por PNV y PSE ha mandado una carta a los más pequeños de Leioa riñéndoles por escribir en castellano y advirtiéndoles de que, si no escriben en euskera al Olentzero, se quedarán sin los regalos que desean". "Es inconcebible. En su empeño por imponer el euskera son capaces hasta de jugar con la ilusión de los niños", ha denunciado.