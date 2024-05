Sobre la última patochada de un ministro del gobierno, en este caso, cómo no Óscar Puente, con el presidente de Argentina, Javier Milei, conviene enmarcar qué nos jugamos medir el volumen de la metedura de pata.

España es el segundo inversor en Argentina después de Estados Unidos, con 18.000 millones de euros en sectores como las finanzas, los seguros, la siderurgia, las telecomunicaciones... Además, por empresas, Telefónica, Santander, BBVA, Mapfre, Prosegur, Grifols, Día etcétera, pero es que desde el punto de vista sociológico, España, el país del mundo donde más españoles emigrantes viven, sí con casi medio millón.

Al revés, España es el país del mundo que más argentinos recibe con 400.000 e in crescendo en los últimos años de una manera exponencial por la crisis y el desastre, no lo olvidemos, Milei gustará o no, sin duda alguna es un personaje a favor o en contra, pero le han votado los argentinos. Y le han votado los argentinos después de la corrupción del régimen de los Kirchner durante años y años.

Y a la vez, nuestro gobierno, aquí dando elecciones en boca de Óscar Puente, no te lo pierdas, a la vez que ejercemos casi de lo más chusco del peronismo, contra jueces y periodistas. Anda que estamos para dar lecciones, no se sabe de qué con Óscar Puente.