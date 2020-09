Expósito, sobre Iglesias: "Qué fácil es hablar cuando posas con Batasuna bajo un cartel del Ejército Popular"

Por supuesto que un legionario no es un intensivista de la UCI, ni un infante de marina es una enfermera... pero yo he visto a la guardia civil repartiendo deberes a los niños que no tenían Internet en la provincia de Soria. Y así también se lucha contra el covid.

Y a Policías Locales felicitando cumpleaños a niños con discapacidad y a paracaidistas haciendo y deshaciendo camas en el Ifema. Y he visto porque yo he estado allí, no como él que no se atreve. He visto a soldados de la UME limpiando letrinas y duchas de los "homeless" de Madrid. Y recuerdo a aquella cabo de un cuartel de El Pardo que fue la última persona que dio la mano a un moribundo desconocido en el hospital Gómez Ulla.

Y a los informáticos del Ejército del Aire dirigiendo los sistemas de las UCIS del Ifema. Y a las filas de camiones de la UME cargando y descargando ataúdes porque el sistema funerario colapsó.

Así se ha pronunciado Expósito sobre Iglesias

¡Qué fácil es decir según qué cosas cuando posas con Batasuna bajo un cartel del Ejército Popular de 1936 y cuando tienes el casoplón rodeado y protegido por decenas de Guardias Civiles!

Para eso sí que son fundamentales. Para eso tampoco son un gasto superfluo.

Lo que más les duele no es la patada en el uniforme... donde les duele es en el honor.