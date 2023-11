Expósito señala los motivos por los que la crisis diplomática con Israel tendrá "imprevisibles consecuencias"

Crisis diplomática sin paliativos entre Israel y España, España e Israel. El motivo: la declaraciones de Pedro Sánchez allí, pero declaraciones que han ido 'in crescendo' a lo largo de la semana. Lo último, la misma mañana del jueves en Televisión Española, cuando dice que tiene francas dudas (la expresión ya es un poco rara, pero bueno), francas dudas sobre que Israel esté cumpliendo el derecho internacional.

Ojo, varias claves. Uno: esto lo dice el mismo día del atentado de un palestino contra una un grupo de ciudadanos en una parada de autobús en en Israel. Tres israelíes asesinados, la policía ha matado al terrorista. Eso se llama oportunidad.

Dos: Israel es clave desde muchos puntos de vista. Clave en el mundo entero. Es real politik, te guste o no. Clave en materia económica, en materia de investigación, en materia política (no hay más que ver con quién va y con quién no va en esto de la política internacional) y, lo más importante, en clave de Seguridad y de Defensa. La inteligencia con mayúsculas.

Tres: Marruecos. Las relaciones de Israel con Marruecos han dado un giro brutal en los últimos años. En lo diplomático, con embajadas; en lo económico, con industrias allá sentadas; y en las prospecciones energéticas y de Minería.

Cuatro: Cuando quien te felicita es Hamás, es para hacértelo mirar, eh. Cuando quien te felicita o te pide el voto es un terrorista, y pasa en clave doméstica también, es para hacértelo mirar.

Y por último: esto de la política internacional se contagia e Israel no está sola en el mundo. Mira sino cómo ha salido el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, que conoce España, por cierto, como la palma de su mano. Conclusión: y a modo de posdata, los socios.

Lo dicho por Sánchez, por mucha cara de de compungidito que ponga, podría haberlo firmado perfectamente Pablo Iglesias. El problema es que ya se confunde Sánchez con los socios, y los socios con Sánchez. Ese es el problema: crisis diplomática abierta. Ojo, de imprevisibles consecuencias.