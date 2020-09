Expósito: "Reaparece Artur Mas... no hacemos más que mejorar"

Y en estas que reaparece Artur Mas. Sí, ¿Te acuerdas de él? Un tipo así muy bien parecido, con un pelo 'dabuti', con el mentón prominente. Un tipo que se lo tenía más creído todavía que su persona y que se creía con más poder e influencia que el chavista líder de Podemos. ¿Ya vas cayendo?

Artur Mas es el tipo aquel que heredó a Pujol y fíjate al nivelón del personaje que le quitan los suyos para poner a Puigdemont. Al loro, eh. Pues bueno, Artur Mas ha vuelto. Ha vuelto para decir algo así como para.. decir que sigue en Junts per... en Convergencia, en Cat for Junts o en Unió y Cat. En un partido de estos que no son más que los herederos de los 'pujolones'. Para eso ha vuelto Artur Mas.

Como tenemos poco con este Gobierno, con este vicepresidente, con este presidente, con la mesa de diálogo, con Torra.. como tenemos poco con las quiebras, con la ruina, con el virus, con la vacuna. Como tenemos poco con el ERTE, ERE, el paro. Como tenemos poco ya estamos 'salvaos'. Aparece Artur Mas para decir no se sabe qué, para continuar con el procés de las narices y para seguir suicidándonos todos un poquito más. ¿No tienen la más mínima vergüenza ni siquiera para esconderse un tiempo?

Y aparece todo engreído un tipo al que le sustituye Puigdemont. No hacemos más que mejorar.