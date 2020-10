Expósito: “¿Qué haces cuando cada día te cambian las normas y te juegas tus ahorros y el trabajo de tu gente?"

Tras conocer que el Govern ha ordenado el cierre de bares y restaurantes en toda Cataluña, el director y presentador de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha querido dedicar su vídeo blog de hoy precisamente al sector de la hostelería.

"La hostelería, la restauración y el turismo, esos sectores que según medio gobierno de España "no aportan valor añadido", forman parte fundamental de la sociedad y la forma de vivir de los españoles. Son sectores clave de la economía y, eso si, son los principales "paganinis" de esta hecatombe económica y lo que te rondaré".

Ángel Expósito se ha preguntado: "¿De verdad, en los últimos tiempos, es en un restaurante donde más se contagia el coronavirus? ¿Tanto como para cerrar a cal y canto como en Cataluña? Otra duda: yo estoy en el centro de Madrid y me pregunto si el virus deambula por la noche o es que al mediodía es más débil. Porque resulta que se puede comer pero no se puede cenar. Me lo expliquen".

Aspecto de una terraza de un restaurante del barrio de la Barceloneta de Barcelona este jueves. EFE/Quique GarcíaQuique Garcia

"¿Todos cumplimos igual?"

El director de 'La Linterna' continúa diciendo: "En este sentido, no sé, yo veo que se cumplen distancias, aforos, desinfección, limpieza. ¿Todos cumplimos igual, cada uno en la parte que nos corresponde? ¿Y qué haces, si no, cuando cada día te cambian las normas, cuando desde las autoridades se te desprecia y cuando lo que que te juegas son tus ahorros y los puestos de trabajo de tu gente?".

Varias personas en una terraza del barrio madrileño de Moratalaz. EFE/Víctor Lerena/ArchivoVíctor Lerena

Finalmente Expósito concluye: "Pues eso, jo... derte, aguantar como hubieran hecho mi padre y el padre de Jon. Y currar de sol a sol. Sin horario, destrozandote las arterias, los pulmones y la espalda y, eso si, pagando un huevo de impuestos. Como siempre".