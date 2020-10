Cataluña paraliza el cierre de bares y restaurantes hasta que se pronuncien los jueces

Ayer el Govern de Cataluña anunció que se cerrarían todos los bares y restaurantes de la comunidad ante el empeoramiento de la situación epidemiológica. Asimismo se anunció la reducción de aforos en centros comerciales al 30% y de los gimnasios al 50%. Unas medidas que entrarían en vigor, teóricamente esta medianoche.

Sin embargo, tal y como recoge el periódico La Vanguardia, el Govern no ha publicado la batería de medidas en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) porque están a la espera de lo que se pronuncien los jueces, según ha explicado el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon.

El Gremi de Restauració de Barcelona recurrió al acuerdo y ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que tendrá que decidir si la decisión se ajusta o no a derecho. Por el momento, y tal y como recoge el medio catalán, la Fiscalía no se ha opuesto a las medidas anunciadas por la Generalitat, ya que consideran que no vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Sin embargo, el Tribunal sí ha detectado fallos y por ello ha dado un plazo al Govern para que solucionen estos errores. Después de haberse remitido las correcciones, el Govern queda a la espera de que el Tribunal avale a lo largo del día de mañana si las medidas entran o no en vigor.