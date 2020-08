Expósito: “La pieza de caza mayor no es Don Juan Carlos, sino la Jefatura del Estado”

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE, analiza la salida del Rey Juan Carlos de España y la situación en la que queda la monarquía en nuestro país.

“Hay un montón de enfoques desde donde alumbrar con ‘La Linterna’ el asunto de la marcha del Rey Juan Carlos del Palacio de la Zarzuela”, empieza explicando Expósito y desarrolla cuatro de ellos:

“El primero es la clave de bóveda que estudiábamos en Historia del Arte. El Rey Don Juan Carlos no es la pieza de caza mayor. No. La pieza es la Jefatura del Estado, la Constitución, el Régimen del ‘78, a por eso es lo que van, a pesar de los errores, que ese es otro capítulo. La clave de bóveda”.

“Segundo: me pregunto dónde están lasempresas -no para decir que ellas no pagaron comisiones-, me pregunto dónde están para reconocer las constructoras, las informáticas, las telecos... Las grandes ingenierías, la gran banca, para decir cuánto subieron en bolsa gracias a las gestiones de un tal Juan Carlos. Cuántos miles y miles de altísimos e importantes puestos de trabajo generaron sus gestiones.”

“Tercero: aquí o la vara de medir es muy distinta o somos muy cínicos. ¿Dónde están los ‘Pujolone’? ¿Dónde están los de la UGT de Andalucía? ¿Dónde están todos los mangantes a espuertas de la Junta? Y ninguno ha devuelto ni un puñetero duro. A esos no se les piden responsabilidades fiscales. Y, si se les piden, a mí plin, ¿verdad? Es el momento de decir, sin duda, ¡viva el Rey!, porque es el momento de apuntalar, de afianzar y de ratificar la clave de bóveda que es el Régimen del ‘78.”

“Y, por último, una posdata. Si alguien representa en esta España nuestra y en esta Europa, qué es una señora, qué es la categoría personal y qué es la magnitud de un ser humano, sin duda alguna tiene un nombre propio, doña Sofía. Creo que con la que está cayendo merece recordar ese nombre: Sofía.”