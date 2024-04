Expósito desmonta la excusa de los barones del PSOE para no acudir al Senado: "No es verdad"

Los presidentes autonómicos del PSOE, que quedan tres, no se presentaron en la Comisión de Autonomías del Senado. Que no vaya el Lehendakari, pues va de suyo, como no hubiera ido Pere Aragonés si no estuviera en campaña electoral. Pero que no vayan los del PSOE... Dicen que es para no hacer el juego al Partido Popular, que lo había convertido en un acto de partido.

Recordemos que el PSOE tiene sólo tres presidentes autonómicos: García-Page en Castilla-La Mancha; Barbón en Asturias y, por los pelos, María Chivite en Navarra, con el apoyo de Bildu. Ninguno fue, dicen, para no hacer el juego al PP. Bueno, pues no es verdad, porque todos hemos hablado con prácticamente todos los presidentes autonómicos, incluidos los socialistas y, salvo María Chivite, que es más Sanchista que Begoña Gómez, salvo ella, los demás piensan de la amnistía lo que piensan.

No han ido al Senado porque la orden de Ferraz y de Moncloa, que viene a ser lo mismo, es que en campaña electoral 'ni esto' de discrepancia. Y han obedecido. García-Page dice lo que dice en los medios, Barbón dice lo que dice off the record, pero no se atreven a decirlo en sede parlamentaria.

Y esa es la cuestión. Han obedecido a Sánchez una vez más. Todo de boquilla y ante los medios.