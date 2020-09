Expósito: "¿Tú firmarías un informe con tu nombre y apellidos sabiendo que llegará a Iglesias?"

Los asuntos "muy sensibles" entre Pedro y Pablo.

El presidente del Gobierno reconoció en TVE que no le dijo ni "mu" a Pablo Iglesias sobre la fusión de CaixaBank y Bankia porque es un tema "muy sensible". Iglesias contraprogramó en la SER y desveló una fuerte discusión porque Sánchez le ocultó también la marcha del Rey Juan Carlos. No hace falta ser un genio para deducir que Pedro no se fía nada de Pablo... y viceversa. ¡Menudo equipo! ¡Qué cohesión! ¡Vaya dos patas para un banco! Puestos a plantear cosas sensibles: ¿Se puede saber qué pinta Pablo Iglesias, nada menos que vicepresidente del Gobierno, en la Comisión del Centro Nacional de Inteligencia?

¿Se fía Margarita Robles del vicepresidente para informarle, por ejemplo, de despliegues u operaciones en Líbano, el Báltico o en territorio nacional?

¿Y sobre relevos con nombres propios en la Policía Nacional o en la Guardia Civil?

Y ya puestos, además de la Economía, del CNI, de la seguridad del Estado... ¿Pedro se fía de Pablo para las instrucciones de la Fiscalía o la Abogacía del Estado? ¿Y sobre los nombramientos de embajadores en Venezuela, Nicaragua o Irán?

Esto es un disparate. Pedro Sánchez no se fía un pelo de Pablo Iglesias porque cualquier secreto "muy sensible" lo puede reventar. Y lo reventaría aquí y allí. En clave interna o para los malos.¿Se da cuenta Pedro Sánchez de con quién ha pactado? Seguro que sí, pero les da lo mismo.

Ponte en el lugar de un agente del CNI en Venezuela o en Oriente Medio... ¿,Tu firmarías un informe con tu nombre y apellidos sabiendo que llegará a Pablo Iglesias? Si no se fía de él Pedro Sánchez... ¿Te vas a fiar tú?