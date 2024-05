VÍDEO: La presidenta de 'Les Corts' valencianas acusa al Gobierno de "chantaje" tras su carta sobre la ley de concordia

Asegura que no tiene "ningún problema" con el franquismo, "un régimen totalitario como tantos otros en el que no había libertades"

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), ha acusado al ministro de Política Territorial, el socialista Ángel Víctor Torres, de "chantajear" y vulnerar la autonomía del parlamento valenciano al remitirle una carta para instarle a que traslade a los grupos de la cámara el informe de tres relatores de la ONU sobre las leyes autonómicas de concordia.

En rueda de prensa en Les Corts, Massó ha cargado contra la carta en la que el ministro le recuerda que toda acción legislativa "está sujeta al cumplimiento del derecho internacional", a raíz del informe de los relatores de la ONU instando a España a tomar medidas para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia de la Comunitat Valenciana, Aragón y Castilla y León.

"Es inaudito que un ministró chantajee a la presidencia del legislativo autonómico insinuando que se está incumpliendo el derecho internacional", ha aseverado, y ha denunciado que el Gobierno hace "un uso partidista" de las administraciones que "vulnera la separación de poderes" y supone "una injerencia en la actividad legislativa".

Respecto al informe de la ONU, la presidenta ha sostenido que "no es un informe encargado por Naciones Unidas" y ha rechazado "entrar en supuestos informes de supuestos relatores". "Unos relatores que ya tendrán que explicar la legitimidad que tiene ese informe y los relatores para hablar en nombre de la ONU", ha subrayado.

Por todo ello, ha rechazado trasladar el informe a los grupos y ha afirmado que, si el ministro quiere, puede presentarlo por el registro de Les Corts para que pase por la Mesa de la cámara y se haga llegar a PP, PSPV, Compromís y Vox. Además, ha asegurado que "en principio" no contempla contestar a Torres.

Preguntada por si los grupos presentarán enmiendas a la ley de concordia, Massó ha remarcado que están en su derecho, que desconoce lo que harán y que ella habla "como presidente" de Les Corts.

Sí ha defendido que la ley de concordia registrada por PP y Vox --socios de gobierno en el Consell-- "permitirá que deje de haber víctimas de primera y de segunda, que se proteja el patrimonio histórico y monumental y que no se persiga a nadie por sus ideas" frente a "la verdad que pretende imponer el Gobierno".

Cuestionada por si tiene algún problema con denominar al franquismo como dictadura, ha señalado que no tiene "ninguno". "El franquismo fue un régimen totalitario en el que no existían libertades, como tantos otros en otros países del mundo", ha dicho, y ha añadido para ella no está "proscrita" la palabra dictadura, que no ha mencionado.

