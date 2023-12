Expósito no da crédito a la última cesión del Gobierno con el procés catalán: "Estamos absolutamente locos"

Debate sobre la amnistía en el Congreso. Luego queda el Senado y tal, pero vamos, cantado. Sin Pedro Sánchez, que se ha escondido. Ya lo hizo con la ley del Solo Sí o Sí, él no se va a manchar, no, no. Lo pone en marcha y que se lo curre otro.

Tres impactos, tres preguntas, tres comparaciones. La primera: a esta gente se les va a condonar la deuda, se les va a evitar el delito de malversación, cuando se gastaron toda nuestra pasta posible en las embajaditas, en el referéndum, en la republiqueta por diez minutos, en financiar los CDR... Hazlo tú. Retrásate un día en la declaración trimestral del IVA o el IRPF. Qué digo, en una multa de tráfico. Hazlo tú.

Segundo: el tema del mediador. Intenta, cuando te llegue la próxima carta de la Agencia Tributaria o una inspección de Hacienda, decirle al inspector: “no, o sea necesito para verificar mi declaración de la renta, propongo en Andorra una reunión para, con un mediador o un fiscalista, para verificar mi IRPF, si lo he hecho bien, lo hecho mal”. Prueba. A ver que te hizo el inspector.

Y la última: el Gobierno está dispuesto a desclasificar los secretos oficiales relacionados con el procés, la labor de los espías. Tal cual, eh. Estamos absolutamente locos. ¿Quién se va a fiar de este país? La ley de amnistía va pa'lante. La vergüenza no tiene límites. Pero eso sí, Su Sanchidad no se mancha.