Algo se mueve en la alta diplomacia mundial respecto a la guerra de Putin (el lunático Putin, imperialista y nuevo Zar) contra Ucrania. La visita de Putin a Pekín para reunirse con Xi Jinping, la segunda en un año, son los dos dirigentes que más se han reunido los últimos 20 años, de la historia, quiere decir muchas cosas. Yo no me creo que hayan firmado la alianza, que hayan ratificado, porque si de alguien no se fía Xi Jinping es del lunático imperialista.

Por lo tanto, cuando hablan de un acuerdo político... Las dos veces que he estado en Ucrania he salido de allí con la misma sensación y es que esto se soluciona con un acuerdo territorial. Lo que no sé es por cuánto tiempo. Ese acuerdo territorial incluye el Dombás, incluiría Crimea y el resto de Ucrania para los ucranianos, que es la gran parte. Porque ni Ucrania va a poder expulsar del Dombás y de Crimea a Putin, ni Ucrania va a poder derrotar hasta la humillación a Vladimir Putin. Y, por supuesto, Vladimir Putin no puede derrotar a Ucrania y, por lo tanto, a toda la OTAN y al mundo occidental.

Luego, es cuestión de tiempo que lo pacten. ¿Cómo? ¿Y para fiarse? Eso ya no lo sé. No lo olvidemos, una clave fundamental en todo este embrollo, en todo este carajal: la guerra híbrida, el nuevo modelo de guerra en el que estamos metidos de hoz y coz. Putin contra el resto del mundo, con soldados, con ciberguerra, con crímen organizado, con desestabilización interna de los países. Ojo, todo eso es donde estamos metidos. La única solución es un acuerdo.