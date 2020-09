Expósito, sobre el ataque de los CDR a un mosso: "Puedes tirar cabezas de cerdo y no pasa nada"

Me refiero a un mosso de escuadra. No sé su nombre, ni su número de placa, ni su unidad. Solo sé que estaba en el centro de Barcelona, en primera línea, recibiendo escupitajos, insultos y viendo cómo le caían cabezas de cerdos, literalmente, desde todas partes.

Y ese Policía quieto. Firme. Inmóvil. No vaya a ser que responda y se enfaden Torra, Marlaska y Pablo Iglesias.

¿Dónde está el límite? ¿Se puede hacer cualquier cosa en este país como en el centro de Barcelona?

Pues al parecer sí. Al parecer puedes tirar cabezas de cerdos a un policía y no pasa nada. Le va en el sueldo.

Eso si, todo muy progresista y reformista porque claro, el molt honorable se puede enfadar, los chicos de la gasolina, ¿Te acuerdas? Es lo que tiene emocionarse al ver cómo patean y ahora humillan a un policía.

Me pongo en la cabeza y en la dignidad de ese mosso de escuadra. O de cualquier policía o guardia civil. Y casi que mejor no digo cómo reaccionaria yo ante un macarra que no ha dado un palo al agua en su vida y que, encima, controla y manda en las calles.

Los manifestantes lanzaron cabezas de cerdo tras la inhabilitación de Torra

La marcha de los CDR, convocada en Jardinets de Gràcia, comenzaba con la ocupación de la calzada en la avenida Diagonal poco antes de las 20.00 horas, entre gritos de "Independencia", "1-O, ni olvido ni perdón" y "Las calles serán siempre nuestras", así como una pancarta con el lema "Ni un paso atrás, independencia".

Los manifestantes se movían por diversas vías del distrito del Eixample de Barcelona, primero por el paseo de Gràcia, han continuado por la calle València y han girado a la altura de la calle Girona, para luego seguir por la calle Mallorca.