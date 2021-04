Ayuso, con Expósito: "Cuando me dicen por la calle "gracias por dejarme trabajar", me estalla el corazón"

Esta tarde me he tomado una cerveza con Isabel Díaz Ayuso en una terraza en la Puerta de Alcalá.

Te gustará o no. La votarás o tampoco (faltaría más) pero lo de esta mujer es inaudito: No he visto en mi vida, y ya llevo unos cuantos años, a un político que salude tanto y al que le cueste tanto caminar 20 metros.

Entre caricaturas, insultos y mofas las encuestas apuntan que Isabel Díaz Ayuso va a duplicar escaños.

Otra cosa es que reedite su presidencia en la Puerta del Sol. En tres semanas tendremos la solución.

No estoy mirando mucho las encuestas. No estoy nada relajada. Entre los dos bloques que vemos la vida de una manera o de otra no hay tanta diferencia en escaños. Lo que hago es trabajar como si nos faltase un voto.

Libertad y hacer las cosas a nuestra manera. Me molesta la utilización de la muerte y del miedo a los mayores como está haciendo Sánchez. El candidato del PSOE en Madrid es Sánchez que habla con una ligereza sobre el Zendal vertiginosa. Se presenta porque él ha querido. Esto va de una política regional. Al meterse él en campaña, ha puesto su prestigio en esto.

Me presento yo, me la juego yo, y me echo a las espaldas lo que suceda. Soy la que ha decidido que sean los madrileños los que opinen. Los que quiero es que los ciudadanos sean conscientes de las cosas que se pueden perder en las elecciones.

Cuando alguien me ve en la calle y me dice: gracias por dejarme trabajar y se me echa a llorar. Eso me estalla el corazón.