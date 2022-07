Ángel Expósito: "No van a romper el Gobierno de coalición. Ni de coña"

No van a romper el Gobierno de coalición. Todos tranquilos. No van a romper ni de coña. No van a escatimar ni un solo vuelo en Falcon, ni un escolta, un coche oficial o una maquilladora con cargo a tus impuestos.

Lo del gasto de Defensa o los Presupuestos son debates de mentira. Puro postureo.

No van a romper porque tienen a demasiados asesores contratados a dedo, que no hacen absolutamente nada, pero que cobran de su clientelismo como buenos súbditos, súbditas y súbdites.

Van a aguantar hasta el último minuto del último día posible para aprovechar el chollo lo máximo posible.

Y ¡Ojo! Que les queda año y medio. Hasta entonces, las diferencias son meros fuegos de artificio para marcar distancias electorales entre uno y otro a sabiendas de que no van a romper hasta que no les echen, aritméticamente hablando, las urnas.