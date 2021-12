Ángel Expósito, sobre Sánchez y la reforma laboral: "Todo sea por seguir usando el Falcon"

Y aún los socios modificarán la reforma laboral en el Congreso. Los socios del Gobierno no solo nos tienen cogidos por salva sea la parte, sino que, además, tienen cogido a Pedro Sánchez por... Su Sanchidad. Todo sea por seguir pisando moqueta y usando el Falcon.

El Consejo de Ministros aprobará en horas la Reforma laboral pactada entre el Gobierno (PSOE y Podemos) con sindicatos y patronal pero la última es que los socios (PNV, Bildu y Esquerra) pretenden modificarla en el Congreso.

O sea, a soltar pasta. Por supuesto, tu dinero y el mío. El problema no es que Sánchez no sepa quienes son los socios... no. El problema es que lo sabe perfectamente y se gasta nuestro dinero.